Il vescovo nomina parroco del Duomo don Luigi Nardi dopo la morte di don Angelo Ciancotti

ASCOLI - Dopo la morte del parroco don Angelo Ciancotti, il vescovo di Ascoli Domenico Pompili ha provveduto alla nomina del nuovo parroco del Duomo e ha scelto don Luigi Nardi, finora parroco di S. Maria in Piattoni di Castel di Lama. Per don Luigi è un ritorno alla parrocchia che lo ha visto giovane vicario parrocchiale della Cattedrale dal 1984 al 1999 quando era parroco Baldassare Riccitelli. Al contempo, il vescovo ha nominato parroco di S.Maria in Piattoni, don Paolo Sabatini, che sarà coadiuvato da don Duilio Pili come vicario parrocchiale. Don Paolo e don Duilio continueranno a svolgere il loro servizio, come hanno fatto finora, anche nella parrocchia di S. Antonio in Villa S.Antonio. Le due parrocchie rimarranno ciascuna con la propria personalità giuridica riunite sotto lo stesso parroco.

Ultimo aggiornamento: 10:30

