Trenta parroci truffati con falsi contratti di fornitura di gas

ASCOLI - Contratti falsi a 30 parrocchie per incassare le provvigioni ma prima di emettere la sentenza sulla presunta truffa dell’energia ai danni di altrettante parrocchie di Ascoli e San Benedetto. Sul banco degli imputati è finito un trentenne napoletano, L. C., che nella vita svolgeva attività di promozione e vendita al dettaglio di forniture di gas. In pratica, senza che gli intestatari dell’allaccio elettrico ne sapessero qualcosa, il giovane ne cambiava la titolarietà in modo che, una volta inviati alla società madre i nuovi contratti, naturalmente fasulli, intascava una provvigione. L’accordo di collaborazione prevedeva che ad ogni nuovi cliente venisse erogati cinquanta euro.