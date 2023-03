ASCOLI - Superata una breve fase di sospensione a causa del maltempo, ora i lavori per la realizzazione del primo parco fluviale sul Tronto, già da tempo programmato dall’Arengo, procedono speditamente per arrivare, salvo imprevisti, a completare questo importante intervento di valorizzazione e fruizione delle sponde del fiume che attraversa la città entro i circa 400 giorni previsti (poco più di 13 mesi) a partire dall’apertura del cantiere. Quindi, considerando che l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta a giugno e che i lavori sono iniziati a settembre, si dovrebbe arrivare a concludere l’opera per l’autunno. Entro il 2023, quindi, la città avrà il suo parco attrezzato sulle sponde del Tronto fruibile da cittadini e turisti. Un obiettivo per cui il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai Lavori pubblici Marco Cardinelli stanno spingendo sull’acceleratore.

Approfittando dell’avvicinarsi della bella stagione, si lavora sulle sponde del fiume Tronto nel tratto da sotto il quartiere di San Filippo fino alla zona sottostante il bocciodromo di San Marcello. In questo tratto, infatti, nell’arco di circa 400 giorni dall’avvio dell’intervento si andrà a realizzare il primo parco fluviale attrezzato della città. Si tratta di un intervento da 1,8 milioni di euro (finanziato con fondi del bando Iti 1) che si concretizzerà nella realizzazione di un percorso-vita per gli amanti del jogging ma anche per rilassanti passeggiate a due passi dal fiume, che sarà adeguatamente illuminato e arricchito da aree di sosta con panchine, cestini e anche in alcuni punti da attrezzature ludiche per bambini, per consentire di trascorrere qualche momento di relax a contatto con la natura. Per accedere al parco fluviale dalla zona di San Filippo sarà possibile scendere dalla zona vicino al parcheggio che si trova nel quartiere. E costeggiando il fiume si potrà arrivare fino all’area fluviale sottostante il bocciodromo comunale, nel quartiere di San Marcello. Un percorso che ambisce a diventare punto di riferimento per gli ascolani e anche un nuovo punto di attrazione per i turisti. L’obiettivo dell’Arengo, secondo gli indirizzi del sindaco condivisi con l’assessore Cardinelli, nell’ambito della prospettiva di una città più “green”, è di consentire ai cittadini di riappropriarsi di quelle aree a ridosso del fiume Tronto che se valorizzate possono rappresentare nuovi punti di aggregazione e socializzazione all’area aperta.



Stando al cronoprogramma previsto in fase di appalto per la realizzazione dell’opera, l’intervento dovrebbe essere concluso entro circa 400 giorni (quindi poco più di 13 mesi). Essendo iniziati i lavori a settembre, se si riuscirà a recuperare il tempo della sospensione per maltempo, si dovrebbe arrivare a completare l’opera entro sei mesi e mezzo circa, ovvero per ottobre o al massimo novembre.