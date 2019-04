Droga spacciata nei parchi I carabinieri arrestano un pusher sessantenne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - I carabinieri di Ascoli durante i controlli, effettuati anche nei pressi di locali e parchi pubblici frequentati da giovani ascolani, hanno notato i movimenti di un sessantenne del posto che è stato fermato e controllato. L’uomo, all’esito di una perquisizione personale, è stato infatti trovato in possesso di alcuni grammi di hashish pronti per essere spacciati. I carabinieri hanno deciso quindi di procedere ad una perquisizione domiciliare rinvenendo altri 16 grammi di eroina e materiale per confezionare le dosi, tutto sottoposto a sequestro. L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. A Monticelli, invece, nei pressi di un negozio, è stato fermato e controllato un trentacinquenne sfuggito agli arresti domiciliari che è stato perciò arrestato per evasione e trasferito al carcere di Marino del Tronto.