Assegnati solo 3 posti al garage del Ferrucci. Riammessi i ritardatari perchè sono tanti quelli disponibili

ASCOLI - Sono 26 le domande arrivate sulle scrivanie dell’Arengo per ottenere un posto auto in affitto per la sosta nel parcheggio seminterrato della casa albergo Ferrucci. Una corsa al posteggio, considerato che in totale gli stalli disponibili sono 29 (20 per auto e 9 per moto o motocicli), giustificata anche dal fatto che i cantieri spuntano come funghi, restringendo le opportunità di sosta. L’offerta dell’Arengo è apparsa appetibile.





E ad attrarre ancor di più gli interessati è stata anche la scelta del Comune di affittare i posti in questione (con scadenza al 31 dicembre 2026) a canoni convenienti, trattandosi di un parcheggio coperto: 33 euro al mese per le auto e 16,50 per le moto o i motocicli. Il tutto considerando che le richieste potevano essere inoltrate solo dai residenti a Borgo Solestà e con priorità in base alla vicinanza alla struttura dell’abitazione di residenza. Ma adesso gli uffici comunali si trovano a dover recuperare, con integrazione di documenti o nonostante la presentazione delle domande fuori dai termini, ben 21 delle 26 richieste pervenute. Solo tre, infatti, sono perfettamente in regola, mentre due non sono ammissibili per mancanza di requisiti.



A poter immediatamente essere ammesse in graduatoria e ottenere subito le chiavi per l’accesso al parcheggio, sono soltanto tre richieste, perfettamente in regola, che riguardano l’assegnazione di due posti auto e di un posto per moto. Quindi, rispetto ai 29 posti totali, 3 verranno assegnati subito. Per gli altri 26, invece, gli uffici dell’Arengo procederanno al recupero anche di quelle domande, che sono in totale 16 per le quali si rende necessaria una integrazione della documentazione presentata. Quindi, una volta integrate, tali richieste saranno inserite in graduatoria. Così come saranno recuperate, vista comunque la disponibilità di posti, anche 5 domande pervenute fuori dai termini previsti. Resteranno, invece, non ammissibili le due domande presentate da chi era privo dei requisiti richiesti. Quindi, alla fine della procedura di assegnazione, se tutto filerà liscio potrebbero risultare complessivamente 24 i posti assegnati (tra quelli per auto e per moto). In questo modo, si riuscirà ad accontentare altrettante famiglie residenti nel quartiere di Borgo Solestà sul fronte della sosta.



I criteri di assegnazione dei posti prevedono 50 punti per chi risiede nella casa albergo Ferrucci; 45 punti per i residenti in rua Ricovero Ferrucci; 40 punti per chi risiede in via San Serafino da Montegranaro dall’inizio del Lavatoio dei Tintori fino al civico 15 del lato sinistro e fino all’intersezione con via Raffaello Sanzio sul lato destro; 35 punti per i residenti in via Rigantè; 30 punti per i residenti in via Tucci e via dei Cappuccini e 25 punti per chi risiede in via Sant’Emidio Rosso.

