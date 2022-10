ASCOLI - Un nuovo parcheggio – anche con l’installazione di punti di ricarica per le auto elettriche - nella zona sempre più congestionata della Piceno Aprutina, a Castagneti e l’arrivo in città dei posteggi “rosa”, riservati alle donne in gravidanza e alle famiglie con bambini fino a 2 anni: l’Arengo torna ad intervenire sull’offerta di sosta per andare incontro alle ulteriori esigenze emerse, oltre quelle dei residenti del centro, tra invasione di cantieri e necessarie modifiche alla viabilità.

Due mosse sulla scacchiera di una partita sempre difficile per riuscire ad accontentare tutte le richieste e le necessità, ma che proprio qualche settimana fa aveva visto anche un ulteriore provvedimento come la creazione di un nuovo parcheggio per residenti e autorizzati nell’area all’interno del Polo universitario all’Annunziata.



Tra le motivazioni che sono alla base della decisione dell’Arengo di realizzare questo nuovo parcheggio a Castagneti – via Piceno Aprutina, c’è l’emergente necessità, cresciuta negli anni, di incrementare l’offerta di posti auto nella zona, dove si registra una particolare sofferenza determinata da un’ingente urbanizzazione, dalla presenza di molteplici attività commerciali e dalla ormai generalizzata abitudine dei nuclei familiari al possesso di più di un veicolo. Inoltre, la zona è anche caratterizzata dalla presenza del 235° Reggimento “Piceno” che richiama, periodicamente, un cospicuo numero di famiglie per il giuramento dei militari. E su questa necessità di posti auto sono costanti le segnalazioni dei cittadini, anche per i problemi che la situazione comporta per la circolazione veicolare.

La decisione di andare a realizzare un nuovo parcheggio nella zona della Piceno Aprutina, laddove in precedenza era attivo un impianti di distribuzione carburanti dell’Eni, è stata assunta dal sindaco Marco Fioravanti, in condivisione con il vice sindaco Giovanni Silvestri che ha anche la delega al traffico e con l’assessore ai lavori pubblici marco Cardinelli, in raccordo con la polizia municipale e tutta una serie di uffici comunali. Si tratta di un’area di circa 1.400 metri quadrati che l’Eni concederà al Comune fino al 31 dicembre 2023, quindi per circa 14 mesi, salvo la possibilità di un’ulteriore intesa non escludendone un eventuale futuro acquisto da parte dell’ente. Contestualmente, l’Eni concederà una porzione a terzi, d’accordo con l’amministrazione comunale, per attivare in una parte dell’area (di estensione tra i 30 e i 90 metri quadrati) per l’attivazione di punti di ricarica per le auto elettriche, fino a possibili 9 stalli.



Nel frattempo, su input del sindaco Fioravanti in raccordo anche con la comandante dei vigili urbani Patrizia Celani, si procederà con l’attivazione di nuovi parcheggi rosa, ovvero quelli che vengono destinati alla sosta di donne in gravidanza o dei genitori con bambini di età fino a 2 anni. Per l’utilizzo degli stalli specifici, che al momento sono stati individuati in alcune vie della città, si potrà procedere alla richiesta alla polizia municipale del relativo permesso gratuito (il modello presente sul sito internet del Comune e può essere scaricato) che consentirà di sostare per un massimo di 60 minuti negli stalli di colore rosa. Gli stalli saranno attivi praticamente in tutti i quartieri della città: in via Angelini (ai civico 45 e 143), in viale Federici al civico 93, sulla circonvallazione nord sul lato sud nella zona dell’ex Gil, in piazza Immacolata sul lato ovest, in via San Serafino da Montegranaro sul lato nord, a Borgo Solestà di fronte al civico 12, in via degli Iris sul lato ovest, in via III Ottobre di fronte al civico 4, in via Napoli di fronte al civico 135 e in viale Indipendenza vicino alla Questura.