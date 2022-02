Parapetto gruviera e sempre più pericoloso: insorgono le mamme e gli anziani

ASCOLI - Lungo Castellano nel degrado. Il muro che sovrasta gli argini del torrente versa in uno stato di pericolo. Più punti del parapetto si trovano in condizione di abbandono. Infatti, a preoccupare non è solo la fatiscenza del muraglione, in questi giorni al centro di una polemica partita dai residenti e, soprattutto, dai genitori degli scolari che frequentano la zona, data la presenza degli istituti San Domenico e Massimo D’Azeglio.



Sotto il muro di contenimento e al di là della balaustra che costeggia il tratto più stretto di Lungo Castellano ci sono sterpaglie e immondizia varia. Davanti all’entrata della scuola media, lungo i parapetti in ferro battuto, addirittura ci sono colonnine di travertino divelte, in grado di rappresentare un serio problema non solo per gli studenti ma anche per coloro che entrano ed escono dalle autovetture parcheggiate lungo il viale. La situazione dell’arteria è delicata, perché il vecchio muro appare decisamente fatiscente e prossimo a venir giù.



Ad aprire la polemica sono state alcune mamme che attendevano i loro figli da scuola, rendendosi conto che quegli stessi spazi occupati da costruzioni obsolete, sia prima dell’entrata che all’uscita dalle lezioni, spesso sono gli stessi ragazzi ad occuparli, per giocarci e dove riunirsi. Nei giorni scorsi è stato poi il Coordinamento antidegrado per Ascoli nella propria pagina Facebook ad ampliare la querelle, pubblicando immagini del muro laddove sembra più necessario un suo ripristino. Il direttivo dell’associazione ha poi chiesto all’amministrazione comunale cosa si stia aspettando per mettere in sicurezza tutto il muretto di Lungo Castellano. Secondo l’associazione, oltre ad essere sinonimo di rischio per l’incolumità di chi frequenta il lungofiume, un simile degrado rappresenta anche un pessimo biglietto da visita per i turisti che, uscendo dalla vicinissima superstrada Ascoli-Mare, passano lì davanti per raggiungere il centro storico.



L’area, caratterizzata dalla presenza di panchine e terrazze panoramiche, soprattutto nella giornate di sole e di bel tempo è frequentata da anziani che vivono nel centro storico. Ecco allora che in queste ultime ore si sono registrate anche varie proteste da parte di alcuni cittadini della zona, evidenziando che uno dei tratti maggiormente pericolanti del parapetto si trovi in prossimità dell’ingresso del circolo degli anziani, sede dell’associazione dei pensionati della Piazzarola e di Porta Cartara. Da parte di tutti, la richiesta è quella di tutelare prima possibile la popolazione da simili rischi e di provvedere ad una risoluzione velocissima del problema.

