Il Coronavirus fa altre tre vittime fra le quali anche un frate cappuccino

ASCOLI - Il frate cappuccino Paolo Antonucci, dopo il ricovero in ospedale per Covid che ha portato al peggioramento di patologie pregresse, è morto all’età di 83 anni. Tutta la sua vita è stata un dono, specialmente ai più giovani, che ha sempre seguito con totale dedizione d’amore, con affetto paterno, con una vicinanza premurosa, con migliaia di chilometri percorsi con il suo inossidabile pullmino per scorrazzarli a destra e a sinistra. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10.30 nella chiesa di San Giacomo ad Ascoli.

Muoiono per Covid anche due anziani sambenedettesi di 80 e 94 anni. E’ un dossier choc invece quello che il Nursind, attraverso l’avvocato Patrizia Paolucci, ha inviato alla Procura della Repubblica relativamente alle condizioni di lavoro al Pronto soccorso del Mazzoni. Il segretario del sindacato Maurizio Pelosi ha infatti raccolto del materiale che porta la legale del Nursind a parlare addirittura di «gravissime violazioni dei diritti universalmente riconosciuti» e si incentra in particolar modo sul posto medico avanzato del reparti di emergenza.

«Consiste - afferma - in un tendone inserito all’interno della “camera calda” all’ingresso del Pronto Soccorso in cui sono state situate 6 barelle per i pazienti covid-19/ sospetti covid. Tale luogo non è a pressione negativa e i dipendenti che vi lavorano riferiscono altresì che non è possibile monitorare tutti i pazienti, essendo i monitor esistenti insufficienti (un monitor per due pazienti), non vi sono campanelli per la chiamata del personale infermieristico, non vi sono telecamere di sorveglianza; ciò comporta che i pazienti di fatto non vengano assistiti come substandard care; non vi sono addirittura neppure i servizi igienici, pertanto gli ammalati sono costretti ad indossare dei pannoloni, le prese di corrente sono solo quattro e situate in fondo al tendone è stato quindi necessario attaccare delle prolunghe». È necessario spostare le barelle con i pazienti per arrivare al monitor attaccato alle prese.

