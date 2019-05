I pannelli del soffitto crollano in classe: bimbi costretti al trasloco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Quando martedì mattina i bambini e la maestra della terza elementare del plesso di Sant’Agostino sono entrati in classe, ad attenderli c’era un fatto per loro imprevisto. Dal soffitto si erano staccati due pannelli che si sono schiantati sul pavimento dell’aula. Per un puro caso fortunato ciò è avvenuto nel corso della notte quando l’aula era deserta per cui non si è registrata alcuna conseguenza per gli alunni ma soltanto danni alle cose che, con un pizzico di buona volontà, potrebbero essere riparati nel volgere di poco tempo. Gli alunni della terza elementare sono stati trasferiti in un’altra aula. Comprensibile la preoccupazione dei genitori degli alunni di fronte a un episodio che poteva avere altre e più gravi conseguenze.