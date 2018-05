Ladri tornano a rubare nello stesso appartamento dopo appena 15 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Non solo l’assassino torna sul luogo del delitto. Lo fanno anche i ladri i quali quindici giorni fa, dopo aver svaligiato due appartamenti di un condominio in via Cola d’Amatrice, sono nuovamente tornati in azione nello stesso palazzo. Hanno messo a soqquadro uno dei due appartamenti già svaligiati. Hanno poi posto la loro attenzione su un altro appartamento sullo stesso pianerottolo. Ma le cose non sono andate come avevano programmato. Infatti, la porta blindata è assicurata da un sofisticato sistema che, nonostante i tentativi di scardinarla con un piede di porco, ha resistito il tempo necessario che la proprietaria rientrasse a casa, costringendoli così alla fuga. Ladri molto sicuri di sè che in entrambe le circostanze hanno agito in un orario ben precioso fra le 11 e le 12 quando il ritmo della vita giornaliera è in piena attività. Naturalmente il ripetersi entro un breve lasso di tempo di episodi criminale preoccupa gli inquilini dell’intero condominio che temono che non sia finita. Il forte sospetto che aleggia è che a coordinare i furti sia un basista