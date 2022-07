ASCOLI - Dal 1 agosto l’Arengo diventerà a tutti gli effetti proprietario del suggestivo e imponente Palazzo Saladini Pilastri, in corso Mazzini, giardino incluso. Un palazzo che si appresta a rivestire un ruolo strategico per la città in quanto perno e quartier generale attorno a cui ruota tutto il duplice progetto, seguito direttamente dal sindaco Marco Fioravanti, che è riuscito a sbloccare 90 milioni di euro per Ascoli. Un immobile che ospiterà housing sociale, un albergo etico, un polo sanitario solidale, la cabina di regia del centro commerciale naturale e tanto altro ancora.

Dopo un paio di proroghe in attesa della stima dell’Agenzia delle entrate-Ufficio territorio, il prezzo di mercato ritenuto congruo è stato determinato in 5,5 milioni di euro, con possibilità di calcolare una variazione di un ulteriore 15%. Una stima indispensabile per poter procedere con l’operazione secondo una determinazione di congruità del valore. Ed ecco che ora, con l’attuale rimodulazione del contratto in essere tra Comune e proprietà del complesso che fissa entro il 31 luglio la formalizzazione dell’acquisto, il trasferimento avverrà ad un prezzo convenuto di 6 milioni e 50mila euro (quindi con un incremento del 10%), considerando che per l’acquisizione l’Arengo aveva ottenuto un contributo pari a 7,5 milioni. E adesso l’ok finale per poter procedere con il passaggio di proprietà è atteso per domani, nel corso della prossima seduta del consiglio comunale.



Per il futuro, Palazzo Saladini rappresenta un punto di riferimento all’interno del progetto più ampio per la rivitalizzazione del centro. L’immobile è di grande prestigio, di tipo residenziale storico con giardino e vincolo delle Belle arti. Tante le funzionalità innovative previste – come anticipato nei mesi scorsi - all’interno del complesso, tra cui il Polo sanitario solidale e l’albergo etico (ristorante incluso). Oltre all’housing sociale. Il costo previsto per il Pollo sanitario è di 600mila euro, per garantire un punto di riferimento per i servizi sanitari e assistenziali di prossimità per gli utenti, anche rispondendo ad esigenze di riduzione dei costi di accesso alle prestazioni, in una situazione di crescente indigenza. Per l’attivazione dell’albergo etico con ristorante, il costo previsto è di 1 milione e 60mila euro: sarà accessibile per tutti e con una gestione che prevede l’inserimento di persone con disabilità adeguatamente formate. Gli altri progetti che si svilupperanno a Palazzo Saladini sono quello di attivazione della cabina di regia centro commerciale naturale del centro storico, ma anche l’implementazione di sistemi informatici e tecnologici al servizio di persone con fragilità e di promozione della città e del suo patrimonio culturale. Inoltre, è previsto un servizio di trasporto solidale e sostenibile a chiamata. E il giardino diventerà un parco pubblico. Ora, dopo l’acquisto, si dovrà correre per rispettare il cronoprogramma.