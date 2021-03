Albergo etico e un polo sanitario per i poveri in un palazzo nobiliare del centro storico

ASCOLI - Adesso l’Arengo è pronto ad acquistare il prestigioso Palazzo Saladini Pilastri (già messo sul mercato dai proprietari) per destinarlo alle finalità sociali che la Fondazione Carisap, rispondendo ad un avviso comunale, ha individuato per il futuro dell’immobile: l’apertura di un albergo etico gestito da persone con disabilità, l’attivazione di un polo sanitario solidale per servizi medici alle famiglie in difficoltà, la creazione di spazi per le sedi delle associazioni del terzo settore e altre aree per attività formative ed educative. Con tutta l’area esterna che diventerà uno splendido parco pubblico che potrà anche essere visitato dai turisti.



Un’operazione che si inserisce in un progetto complessivo – che il Comune sta predisponendo – con investimenti previsti pari a 100 milioni di euro (tra possibili contributi statali e risorse da reperire sul territorio) per rivitalizzare il centro. Progetto che dovrà essere presentato, con elaborato esecutivo, già ad aprile nell’ambito del programma innovativo nazionale per qualità dell’abitare, proprio per ottenere importanti risorse. Con il contratto per l’opzione di acquisto dello storico immobile già pronto per la firma sulla scrivania del sindaco Fioravanti, l’Arengo intraprende ora un percorso che si prefigge di raggiungere un triplice obiettivo: recuperare un immobile molto importante che rischierebbe di restare inutilizzato, attivare tutta una serie di iniziative di impatto sociale e turistico e, al tempo stesso, rivitalizzare il centro.

«Il riacquisto di palazzo Saladini Pilastri – spiega il sindaco Fioravanti – rientra in un progetto complessivo da 100 milioni di euro di investimenti che presenteremo ad aprile nell’ambito dell’importante bando nazionale a cui intendiamo partecipare. L’obiettivo è rivitalizzare il nostro centro storico. Oltre all’acquisizione e alla valorizzazione di palazzo Saladini Pilastri (il prezzo di acquisto sarebbe di circa 6 milioni di euro – ndr), sono previste anche la riqualificazione di piazza San Tommaso, l’installazione di innovative aree verdi mobili in centro e altre iniziative».



Con l’adesione alla manifestazione di interesse dell’Arengo da parte dei proprietari di Palazzo Saladini Pilastri, che hanno confermato la disponibilità a cedere l’immobile, la vendita si formalizzerà solo nel caso in cui l’Arengo otterrà i necessari finanziamenti statali. In questo caso, lo storico edificio ospiterà una serie di interessanti attività sociali e turistiche. «Rispondendo all’avviso del Comune – spiega il presidente della Fondazione Carisap, Angelo Galeati – noi ci siamo presi l’impegno di fare un passo avanti su quello che sappiamo fare e che è di nostra competenza, ovvero incentivare e progettare attività di impatto sociali. Abbiamo pensato ad un albergo etico gestito da persone con disabilità per un turismo accessibile, ma anche a spazi per le sedi di associazioni del terzo settore».



