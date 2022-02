Palazzo pericolante da demolire subito, traffico rivoluzionato in un quartiere della città

ASCOLI - Una mini rivoluzione di traffico e sosta per cinque giorni, a partire da domani e fino al 27 febbraio, nella zona di Borgo Solestà nelle vicinanze del tempietto di Sant’Emidio rosso, per la demolizione totale di un edificio che dovrà poi essere letteralmente ricostruito nell’ambito degli interventi post sisma.

Proprio per consentire all’impresa incaricata dei lavori di completare l’eliminazione dell’attuale fabbricato nella massima sicurezza e tutela della pubblica incolumità, l’Arengo ha predisposto una specifica ordinanza di limitazione del transito delle auto e di congelamento di alcune aree di sosta nella zona.



La demolizione

Vista la consistenza dell’intervento di demolizione totale di un immobile in via Semproni dichiarato inagibile dopo il terremoto e poi da ricostruire, scatterà dalle ore 7 di domani un provvedimento dell’Arengo per apportare tutte le necessarie modifiche alla viabilità e alla sosta con validità fino alle ore 24 del 27 febbraio, salvo conclusione anticipata dell’intervento. L’ordinanza in questione interesserà tutta la zona ricompresa tra quattro vie all’interno del quartiere di Borgo Solestà, ovvero via Semproni, via Macallè, via Argenti e via Faiano.



La viabilità

In via Semproni, dove si trova l’immobile da demolire, è prevista l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi lati a partire dall’intersezione con via Argenti e fino al passo carrabile 224 incluso; l’nterdizione al transito pedonale e veicolare a partire dall’intersezione con via Argenti e fino all’intersezione con via Paliotti fatta eccezione per i veicoli diretti al passo carrabile 809 civico 2 per i quali dovrà sempre essere garantito l’accesso da via Paliotti salvo diverso accordo tra le parti. Inoltre, ci sarà l’inversione del senso di marcia con istituzione del senso unico in direzione sud-nord a partire dall’intersezione con via Argenti e fino all’intersezione con via Faiano; verrà istituito il divieto di accesso all’intersezione con via Faiano da attuare mediante apposizione di segnaletica particolarmente visibile con indicazione di accesso per da via Massaua all’intersezione con via Faiano.



I divieti

In via Argenti sono previsti l’istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta su entrambi i lati a partire dal civico 10 escluso fino all’intersezione con via Pio Semproni; l’interdizione al transito pedonale e veicolare a partire dal civico 10 escluso fino all’intersezione con via Pio Semproni; l’istituzione del divieto di transito eccetto residenti o dimoranti e doppio senso di circolazione a partire dall’intersezione con via Macallè fino al civico 10; l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Macallè per i veicoli transitanti in direzione est/ovest; il preavviso di strada interrotta all’intersezione con via Adriano; infine, l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli transitanti in direzione ovest/est all’intersezione con via Semproni.



Il transito

Poi su via Macallè è previsto l’obbligo di andare dritto per i veicoli in transito in direzione sud/nord all’intersezione con via Argenti e su via Faiano l’obbligo di andare dritto all’intersezione con via Pio Semproni.



