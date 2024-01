ASCOLI - Due comunicazioni di servizio della direzione amministrativa stanno creando malumore fra gli operatori sanitari dell’Ast. Nella prima «si ricorda che l’uso dell’acqua minerale in bottiglia nei reparti è legato all’esclusivo impiego nella diluzione dei farmaci, preparazione di latti, integratori alimentari e solo per scopi legati alle terapie, non per uso personale dei dipendenti». Pertanto si dispone l’immediata sospensione di tutte le forniture di bottiglie d’acqua da mezzo litro e un litro e mezzo. Le coordinatrici potranno inoltrare alla direzione sanitaria una motivata richiesta con i quantitativi presunti giornalieri di utilizzo di acqua minerale legato a scopo sanitario.

APPROFONDIMENTI L'OSPEDALE San Benedetto, la direttrice Ast Natalini illustra il piano di riorganizzazione del Pronto soccorso: «Anziani e bambini inviati ai reparti»

L’extra vitto

La seconda comunicazione, sempre della direzione amministrativa, riguarda invece le richieste extra vitto. Si dispone quindi la sospensione degli extra vitto ospedalieri non necessari (acqua minerale da mezzo litro, banane, burrini, latte fresco, marmellate, succhi di frutta e yogurt). «La richiesta dovrà essere espressamente inoltrata alla dietetica ospedaliera che si pronuncerà sull’eventuale approvazione indicando anche i quantitativi che saranno consentiti». Le coordinatrici dovranno inoltrare anche alla direzione sanitaria motivata richiesta con i quantitativi presunti necessari. «Si può davvero affermare che la sanità pubblica è alla frutta - commenta Giorgio Cipollini, sindacalista della Uil - Capisco che l’azienda sanitaria territoriale, su richiesta della Regione, dovrà ridurre le spese di budget di 26 milioni di euro, ma quando si arriva a tagliare sui beni alimentari e sull’acqua significa che la situazione è gravissima. Quali risparmi eclatanti per l’Ast potranno sortire queste azioni? Bisognerebbe avere il coraggio di dire che oramai la sanità pubblica è morta. D’altronde basta girare per la provincia per notare come le strutture private nascano come funghi». «Ai pazienti non toglieremo l’acqua ma certe richieste extra vitto non previste nella dieta non saranno più consentite. Se vogliamo fare quadrare i conti- dichiara Nicoletta Natalini, direttrice dell’Ast - dobbiamo eliminare anche queste spese superflue. Le bottiglie d’acqua assegnate nei reparti vanno utilizzate per usi ospedalieri e non personali».