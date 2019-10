Ascoli, nuovo rivoluzionario sistema per curare le malattie del cuore

Ultimo aggiornamento: 11:36

ASCOLI - Nuovo rivoluzionario sistema per la cura di alcune malattie del cuore, messo in piedi al reparto di Cardiologia dell’ospedale Mazzoni . Si tratta di un metodo per curare la maggior parte delle aritmie cardiache, con la tradizionale tecnica dell’ablazione, ma senza far ricorso, come avviene attualmente, all’esposizione ai raggi X. Attualmente, solo venti centri al mondo, tra cui il Mazzoni, dispone di questa tecnologia, che conferma i livelli di alta eccellenza della Cardiologia del nosocomio ascolano, che si pone ai primi posti della Penisola. La maggior parte delle aritmie cardiache possono essere trattate con successo mediante ablazione con dei cateteri che vengono introdotti dal sistema venoso periferico.