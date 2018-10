Provoca incidente stradale e poi preferisce scappare Ferita una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Provoca un incidente stradale e poi si dilegua. Ed ora si cercano testimoni che possano consentire di individuare il conducente dell’auto che con la sua manovra azzardata ha mandato a sbattere contro lo spartitraffico in cemento l’automobile che stava percorrendo l’altra corsia. Brutta disavventura per moglie e marito che stavano percorrendo l’asse centrale di Monticelli ad Ascoli quando sono rimasti coinvolti in un incidente stradale. L'uomo, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Mazzoni, ha riportato un trauma cranico. Gli agenti della polizia stanno indagando.