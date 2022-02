Il vino buono dell’inclusione si produce nell’Orto di Paolo: Velenosi accoglie i ragazzi della coop in vigna e crea edizioni speciali

ASCOLI - «Promuoveremo l’etichetta Orto di Paolo». È un sindaco Marco Fioravanti orgoglioso quello che ieri insieme all’assessore regionale Guido Castelli e all’azienda Velenosi Vini ha presentato l’iniziativa realizzata dalla cantina in collaborazione con il Centro diurno socio-educativo per l’autismo gestito dalla cooperativa sociale Pa.Ge.F.Ha Onlus.



«Quando ho presentato il progetto in azienda - dice la fondatrice Angela Velenosi - erano tutti molto scettici: pensavano che avere i ragazzi in vigna a raccogliere il vino con noi poteva essere un intralcio al lavoro. Poi invece, tutti si sono innamorati. E dopo la prima vendemmia che ha prodotto un ottimo Falerio limited edition ecco che siamo pronti anche per collaborare con loro anche per il Pecorino Doc e il Rosso Piceno Superiore». Già. Dalla vendita delle prime bottiglie sono stati ricavati 7mila euro, interamente devoluti all’associazione stessa. E, da quel che pare capire, si tratta solo del primo passo. Perché anche l’etichetta, appunto, è stata realizzata dai ragazzi stessi: «quella che sognavo» dice ancora l’imprenditrice.



Nello storico Caffè Meletti quindi l’incontro con i giornalisti è stata l’occasione per un bilancio, più etico che economico, di questa esperienza, che concilia inclusione, solidarietà e vino e affronta un tema importante come l’inserimento nel mondo del lavoro di persone con disabilità psico-motoria. «Stiamo facendo tanto - ha sottolineato il primo cittadino Fioravanti - per creare una rete orizzontale e Velenosi è un modello di come le aziende possano collaborare con i Comuni che hanno sempre meno risorse a fronte di sempre maggiori richieste».

E dopo aver richiamato il progetto Piniqua e l’Albergo etico, il direttore della Pa.Ge.F.Ha, Mirko Loreti ha ringraziato chi si è speso in questa iniziativa: «La sensibilità mostrata da Angela Velenosi e tutti i suoi collaboratori durante le due vendemmie realizzate insieme ai nostri ragazzi ci ha riempito di emozione dimostrando, a quanti pensano che conciliare disabilità e mondo del lavoro sia impossibile, che non è così. L’arricchimento di questa esperienza è stato reciproco. E ci rende ancora più felici pensare che, in un momento dove per molti è ancora prematuro immaginare come potrà essere il domani, le nostre due realtà stiano già lavorando a nuovi progetti comuni».



Infine Castelli ha voluto mettere in evidenza l’importanza dell’incontro «di due eccellenze - ha detto -: Velenosi e L’Orto di Paolo che conoscevamo già ma ora insieme si sono potenziati a vicenda». Quindi un passaggio mistico ma, allo stesso tempo, concreto: «Per chi crede ma anche no - ha spiegato - dalla terra e dal nostro lavoro si misura il divino che è in ogni persona» portando a esempio il progetto e garantendo che la Regione oltre all’agricoltura guarda con interesse sempre i progetti sociali.

