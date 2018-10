Bruciato tendone di un bar Atto vandalico nella notte in pieno centro storico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Vandali in azione la notte scorsa in piazza Arringo in pieno centro storico ad Ascoli. Alcuni teppisti hanno preso di mira il locale Orlandi Passion e hanno dato fuoco al grande tendone. Sul posto, poco dopo, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme ma oramai la struttura era completamente carbonizzata. Purtroppo non è la prima volta che l'Orlandi Passion viene preso di mira. Poco tempo fa un barman venne aggredito e preso a pugni da alcuni balordi ubriachi. Sul grave atto vandalico stanno indagando le forze dell'ordine di Ascoli per risalire agli autori del gesto.