Incendio al tendone di un bar in piazza Arringo Denunciato l'autore

ASCOLI - Denunciato a piede libero l’autore che ha dato fuoco al tendone di Orlandi Passion in piazza Arringo. Gli agenti della squadra mobile hanno individuato un quarantenne ascolano che sentito dagli investigatori, non ricorda nulla di quanto accaduto. Non si esclude che possa aver compiuto l’atto vandalico sotto l’effetto di alcolici. «Ha chiesto di conoscermi perchè vuole scusarsi per quello che ha fatto - dice Mauro Cipolla, titolare di Orlandi Passion -. Non ho bisogno di scuse ma lo incontrerò perchè una stratta di mano non si rifiuta mai. Mi hanno riferito che vorrebbe anche pagare i danni. Ora è stato denunciato e la giustizia farà il suo corso».