ASCOLI L’Arengo anticipa i tempi ed emana la nuova ordinanza che rimodulerà la viabilità su corso Trieste a partire dal prossimo 5 settembre, ovvero quando i lavori richiederanno la chiusura anche del tratto tra l’intersezione con via Ceci e quella con corso Mazzini, visto che il cantiere sta procedendo in maniera spedita sul fronte degli interventi propedeutici alla ripavimentazione. Dalla nuova data individuata, dunque, si rimoduleranno i flussi del traffico proprio per consentire, mentre si procede con il posizionamento delle lastre su piazza Santa Maria intervineas a salire verso sud, la fase di scavo e lavori propedeutici nel nuovo tratto che si andrà a chiudere.



La rimodulazione



Con il nuovo provvedimento dell’Arengo, con decorrenza dal 5 settembre, si modificherà la viabilità su corso Trieste e vie limitrofe proprio per allinearsi allo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione dell’importante arteria cittadina. Nello specifico, in piazza Santa Maria intervineas per la porzione ancora interessata dal cantiere in corso Trieste per il tratto compreso tra la stessa piazza e l’intersezione con corso Mazzini, scatterà l’interdizione del transito veicolare con inibizione di tutti le immissioni dalle strade laterali, contestualmente al divieto di sosta con rimozione coatta con orario 0-24, su tutti i lati. Inoltre, verrà disposta la viabilità come strada senza uscita per quanto riguarda via Ceci, mentre sarà attivato l’obbligo di svolta per tutte le provenienze da via del Trivio, da sud e nord, in direzione di via Nicolò IV, via Rufo e via Dari. Scatterà anche il divieto di accesso attraverso il varco “Cairoli” per gli autoveicoli di massa superiore a 3.500 chili, con esclusione degli autorizzati, per il transito nell’area pedonale urbana.

I motivi

La nuova revisione della viabilità prevista su corso Trieste e dintorni messa a punto dall’Arengo e prevista dal prossimi 5 settembre, si basa su specifiche motivazioni tecniche. Tenendo conto, in primis, che «lo svolgimento dei lavori, sulla base delle necessità operative rappresentate dal personale tecnico dell’amministrazione comunale, differirà da quanto inizialmente previsto e, pertanto, comporterà oltre alla indispensabile inibizione del transito veicolare per il tratto di corso Trento e Trieste compreso tra l’intersezione con via Ceci e corso Mazzini anche il mantenimento della chiusura, già in atto, riguardante piazza Santa Maria intervineas e porzione del corso».



Il prolungamento



Inoltre, «in corso Trieste il prolungamento del cantiere dall’intersezione con via Ceci fino a quella con corso Mazzini, garantirà comunque il proseguimento del flusso veicolare in direzione di corso Mazzini est ( area ex Carisap)». E ancora, l’interdizione del nuovo tratto di corso Trieste «implicherà la chiusura dell’immissione veicolare da via Ceci determinando di conseguenza l’obbligo della svolta a destra in via Nicolò IV per tutti i veicoli provenienti da via del Trivio, fatta eccezione per i residenti della zona interclusa e per gli autorizzati a procedere in area pedonale urbana».

Infine, «l’accesso veicolare in via Nicolò IV per via della sua configurazione e per quella delle strade successive, dovrà essere necessariamente limitato ai veicoli di massa non superiore a 3500 chili». Ovviamente perché le rue di Ascoli non consentono un traffico veicolare pesante che possa creare problemi alla circolazione



I ritocchi



Ulteriori ritocchi alla viabilità, dunque, che si rendono inevitabili per poter procedere con il cantiere di riqualificazione di corso Trieste e il relativo cronoprogramma.