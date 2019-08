Ondulato Piceno nel mirino dell'Antitrust: arrivano sanzioni per otto milioni

di Mario Paci

ASCOLI - Ondulato Piceno facente parte del gruppo Borgioni rientra fra quelle sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’indagine su un presunto cartello a livello europeo. La società ascolana figura in due provvedimenti per una multa complessiva intorno agli 8 milioni di euro.Il 17 luglio scorso L’Autorità, ha concluso un’istruttoria, accertando l’attuazione di due distinte intese volte a distorcere le dinamiche concorrenziali nel mercato dei fogli in cartone ondulato e nel mercato degli imballaggi in cartone ondulato, in presunta violazione della legge europea.