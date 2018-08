L'oliva più grande del mondo Ecco come si realizza il piatto della tradizione ascolana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - L’oliva dei record è stata presentata ieri nell'ambito di Ascoliva, il festival in corso nella città delle Cento Torri che sta richiamando numerosi turisti anche dalla costa. Pesa tre chili e mezzo ed alta 32 centimetri. Oggi ci sarà la cerimonia per l’inserimento del record e verranno quindi svelati i dettagli su come possa essere stata realizzata. Intanto tra gli stand che saranno aperti anche a Ferragosto e i 16 sin dalla mattinata, si freme per la gara delle massaie, l’iniziativa dell’organizzazione del festival con l’ausilio di esperti del settore, che metterà in competizione tutti coloro che ancora tramandano la tradizione dell’oliva ripiena fatta in casa. La gara, con farcitura e preparazione delle olive ripiene a partire dalle ore 19 di giovedì, all’interno del Villaggio dell’oliva, si concluderà con la proclamazione di un vincitore o una vincitrice che sarà decretato da una giuria di esperti presieduta dal dottor Mauro Mario Mariani, noto angiologo e mangiologo (che presenterà anche la serata).