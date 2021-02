La giunta dà l'ok al film su fascismo e leggi razziali di Piccioni con Scamarcio e Chiatti

ASCOLI - È deciso: il nuovo film di Giuseppe Piccioni, tra circa tre mesi, verrà girato in città. L’Arengo sta già predisponendo tutta la macchina organizzativa per ospitare la troupe, destinata a rimanere per molte settimane, sino alle soglie della prossima estate. Per il regista ascolano si tratta della seconda pellicola ambientata totalmente nella sua città natale, dopo il set che fu allestito nel 1987 in occasione de “Il Grande Blek”, che rappresentò anche l’esordio del cineasta. Era dai tempi delle brevi sequenze girate nel 1995 al teatro Ventidio Basso in merito alla pellicola “Cuori al verde”, che il regista non aveva più avuto modo di ambientare un suo set ad Ascoli.



Il desiderio di tornare era stato sempre molto forte nel corso di questi 34 anni, durante i quali ha girato complessivamente dieci titoli, tra cui il pluripremiato “Fuori dal mondo”. Non solo le storie da lui scritte non sempre sembravano adattarsi allo scenario delle Cento Torri ma era accaduto anche che i rapporti con gli amministratori del passato non fossero sempre facilissimi, il più delle volte per motivi di natura politica. Anche la realizzazione del nuovo progetto cinematografico, intitolato “L’Ombra del giorno”, inizialmente sembrava non fosse ambientata ad Ascoli ma nella capitale. Il soggetto vede la storia di un uomo travolto dagli eventi che si svilupparono in Italia nel periodo degli anni Trenta del Novecento , quello del grande consenso al fascismo, con la promulgazione delle leggi razziali e la successiva dichiarazione di guerra. Un film che si preannuncia dichiaratamente contrario a quel che accadde in quegli anni nel nostro paese, riproponendo nella vicenda trattata in “L’Ombra del Giorno” i drammatici eventi legati alle persecuzioni razziali.

L’amministrazione comunale di centrodestra ha voluto che stavolta la sede della pellicola fosse spostata nel capoluogo piceno, esaudendo in questo modo il desiderio del regista Giuseppe Piccioni di poter tornare a girare un film a casa. Si tratta di un messaggio importante da parte del sindaco Marco Fioravanti, pronto a condividere con la giunta il rispetto su tematiche delicate e drammatiche della nostra storia. Il film, sceneggiato dallo stesso Piccioni e prodotto da Madeleine Film di Carlo Macchitella, da Rai Cinema con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Mibact, prevede una complessa ricostruzione storica, con un centro storico ascolano destinato per l’occasione a tornare visivamente all’epoca a cavallo delle due guerre, con l’ausilio di personaggi che indosseranno abiti dell’epoca. “L’ombra del giorno”, che nel cast annovera attori molto amati dagli spettatori italiani, come Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, prevede una scena particolarmente importante all’interno del Caffè Meletti. «Da tempo sogno di poter utilizzare l’interno del Meletti in un mio film: non era mai potuto accadere in passato » ha detto Giuseppe Piccioni, che in occasione del precedente set, quello relativo a “Il Grande Blek”, non potè girare le scene nello storico locale stile liberty cittadino perchè in fase di restauro.





