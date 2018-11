Esce nuda dalla doccia e trova in casa i ladri che stavano rubando

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Probabilmente, i ladri avevano notato che negli altri appartamenti della palazzina non c’era nessuno e, pertanto, quando al mattino presto hanno visto uscire un ragazzo per portare a spasso il cane, pensavano di avere campo libero e sono entrati in azione. Nel frattempo, in casa la giovane moglie aveva sentito la presenza di qualcuno e pensando si trattasse del marito che nel frattempo le sembrava fosse rientrato, si è recata in bagno per farsi la doccia. Quando è uscita ha notato che il portoncino d’ingresso era aperto e che il marito non era ancora rincasato. A quel punto, si è resa conto di quello che era accaduto: qualcuno si era introdotto nell’appartamento ma quando si è reso conto della presenza della donna è fuggito senza avere il tempo di rubare alcunché. La ragazza, infatti, ha immediatamente controllato se mancasse qualcosa ma fortunatamente il ladro non aveva avuto neppoure il tempo di frugare nella borsa che era stata lasciata sopra al tavolo. Nel frattempo è rientrato il marito che ha trovato la moglie molto preoccupata che gli ha raccontato quanto era accaduto.