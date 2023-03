ASCOLI - L’estate 2023 segnerà il totale ritorno alla normalità per quel che riguarda gli spettacoli dal vivo anche nel capoluogo piceno dopo le tre annate caratterizzate dal Covid. A cominciare dalle Notti Bianche che avranno luogo nei quartieri cittadini.





Oltre alla kermesse in centro storico nella rodatissima data del 10 agosto, è stato annunciato il ritorno delle tre Notti nei quartieri periferici. Il 16 giugno, con punto centrale piazza Pierluigi da Palestrina, per il secondo anno verrà organizzata la manifestazione a Porta Cappuccina, che nel 2022 fece affluire migliaia di persone, grazie ad iniziative allestite anche in via Verdi. L’evento, oltre al concerto con un big nazionale, prevede esibizioni di ballo, di canto, sfilate di bellezza femminile.

APPROFONDIMENTI LO SPAVENTO San Benedetto, sente strani rumori provenire dalle lapidi mentre prega: paura al cimitero. Si trattava di un gatto

Nel corso dell’estate il capoluogo piceno investirà sui grandi eventi anche nelle due sedi storiche di Porta Maggiore e Monticelli. Quella in piazza Immacolata resta una manifestazione molto attesa dai commercianti del quartiere, cresciuta di importanza anno dopo anno. L’appuntamento, fissato per il 21 luglio, offrirà in tutta l’area intorno a piazza Immacolata concerti, degustazioni, esposizioni, esibizioni, giochi e sfilate.

La kermesse, che vedrà come sempre il suo fulcro nello spazio antistante la chiesa di Santa Maria Goretti, quest’anno allargherà i suoi spazi ad altre zone quali viale Indipendenza, via Kennedy, via Firenze, via Tranquilli, via Croce, via Mari e via Vittorio Emanuele Orlando, coinvolgendo ulteriori attività commerciali. Il concerto clou, previsto a mezzanotte, si terrà di fronte alla chiesa, in un’area che ospiterà decine di stand, tra food, hobbysti e artigiani.



Infine, il 26 agosto sarà la volta della Notte Bianca di Monticelli, giunta alla dodicesima edizione. L’appuntamento si terrà presso Largo Martiri delle Foibe e sarà come sempre rivolta alle tante famiglie del quartiere che sempre partecipano all’iniziativa, in passato impreziosita da big come Alan Sorrenti, Gianni Nazzaro, Nicola Di Bari Manuela Villa, Wilma Goich e Luisa Corna.