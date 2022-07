ASCOLI Sta per alzarsi il sipario sulla dodicesima edizione della Notte bianca di Porta Maggiore, la manifestazione dell’Arengo allestita con il sostegno di Estra, che coniuga performance di musica, sport e danza con intrattenimento, tipicità e shopping.



L’edizione di quest’anno, che vedrà tra gli ospiti Bobby Solo, vedrà confermare una formula rodata, nelle ultime due stagioni ridimensionata per via della pandemia. Saranno 30 le attrazioni presenti alla kermesse che, oltre all’area di fronte alla chiesa, vedrà occupare anche viale Croce con la scuola di danze caraibiche Muovete; viale Indipendenza con le coreografie di Mary Mandozzi; via Fermo con Dee Jay Talle; via Fabriano con Ermanno Carucci dj; via Kennedy con il ballo latino-americano e il fitness firmato da Siempre Pa’lante, via Pesaro con il gruppo Zigà World Music; via Orlando e le performance di Tonino Musica e Magia; via Mari e le esibizioni di danza sportiva con gli atleti di Palma D’Oro e Universo; via Murri e la danza di Arabesque, Centro Studi Silvia D’Emidio, Jardin de la danse, Tina Dance, Tribal Queens, oltre alla selezione regionale Bellissimo 2022 e Miss Reginetta d’Italia e la performance di Dee Jay Sheddy.



In piazza Immacolata saranno presenti 30 stand tra food e artigianato, e una serie di momenti sportivi, musicali e coreografici con l’arte marziale coreana Allblacks taekwondo, il torneo amatoriale di braccio di ferro dei Lupi Marchigiani, il pugilato dell’Ascoli Boxe, lo zumba di Sara Sirocchi e la pool dance di Grazia Castelli. Per la musica saranno presenti il giovane asso dell’hip hop, Jonny Jo, il Dramers Duo Acustic, le ugole dell’accademia Lizard, lo show di Stefano Tisi, la disco dance della giovane Eley e il concerto di Bobby Solo. L’artista romano, salirà sul palco a mezzanotte, per proporre i brani della sua infinita carriera: da “Se piangi se ridi” a “Non c’è più niente da fare”; da “Siesta” a “Zingara”, sino a “Gelosia”, “Non posso perderti” e “Tu stai”. Durante la serata, che inizierà alle 20.30 e che vedrà i negozi della zona proporre una notte di shopping con saldi e sorprese, ci sarà uno spazio dedicato allo sguardo nel cielo con i binocoli in via Orlando e, in piazza Immacolata, un momento poetico dedicato alle grandi figure femminili della Quintana ad opera dello scrittore e poeta Massimo De Angelis.