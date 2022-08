ASCOLI - Per il decimo anno consecutivo ci sarà la Notte Bianca di Monticelli, la kermesse di musica, danza, gastronomia, sport e intrattenimento che si terrà dalle 21 di sabato in tre diverse location del quartiere. Si tratta di una maratona che si svilupperà dopo una cena allestita sotto le stelle, preparata dalle attività commerciali in Largo delle Veroniche dove si potrà assistere in tv alla gara Palermo- Ascoli e due performance: quella della band “N’Ice Cream e del “S-Trio”.

Il palcoscenico

Il palcoscenico principale sarà quello preparato in piazza Martiri della Resistenza che, dopo l’iniziale presentazione di tutte le squadre del Monticelli Calcio, vedrà cimentarsi i talenti dell’Accademia Lizard e le scuole di danza “Arte y Pasion Flamenca”, “Pole Dance di Grazia Castelli”, “Spirito Latino”, “Asd Palma d’Oro”, “Arabesque”, “Muevete”, “Centro Studi Silvia D’Emilio”, “Jardin de la Dance”, “Siempre Pa’Lante, “Tina Dance”. Sotto gli stessi riflettori saranno anche le esibizioni di Sara Sestili nei panni di Michael Jackson, di Keys, di Andrea Petrucci, delle cantanti Elei e Yaute Praido, del gruppo “Punti di Flexo” oltre che la presenza del poeta Massimo De Angelis e dei membri dell’associazione “Tribal Queens”. In via dei Platani è prevista dalle 21 l’esibizione delle scuole di ballo “Muovete” e “Siempre Pa’Lante”, oltre al concerto del gruppo musicale “One Band” di Roberto Palumbo.

Il finale di serata sarà appannaggio del nuovo show di Stefano Tisi e del live di un autentico nome storico della musica leggera italiana, Edoardo Vianello. Terminata la kermesse con tutti gli ospiti, dall’una sino alle tre del mattino il palco sarà affidato all’esibizione del Dee Jay Set “Impero”, con autentici maghi della consolle impegnati a far ballare tutti i presenti con le hit del momento. L’edizione 2022 della nota festa è stata presentata ieri mattina presso la Sala de Carolis- Ferri dal sindaco Marco Fioravanti, affiancato dagli assessori Nico Stallone e Gianni Silvestri, dall’organizzatrice Ida Capriotti, oltre che da Alberto Di Mattia dell’associazione “Impero” ed Emidio Bollettini di “Ap Events”. Alla “Notte Bianca di Monticelli 2022” non mancheranno giochi e attrazioni riservare ai bambini, espositori e artigiani, stand con cibo di strada, tipicità, prodotti locali e angoli legati alla gastronomia locale. A destare maggiore attesa è proprio la performance di Edoardo Vianello, intramontabile star degli anni ’60, che sarà l’autentico mattatore della “Notte Bianca” di Monticelli con un live denso dei suoi brani più celebri, da “Guarda come dondolo” a “Abbronzatissima”. In queste ultime ore, un altro storico personaggio delle sette note ha fatto capolino in città.

La visita

Si tratta della leggendaria “Aquila di Ligonchio” Iva Zanicchi, che dopo essere stata protagonista domenica sera ad Amandola ha voluto visitare Ascoli: « Che armonia e bellezza dell’architettura cittadina, a partire da piazza del Popolo».