ASCOLI - “La notte, il circo e la luna” è il titolo della Notte bianca 2022 che si svolgerà stasera nel centro di Ascoli. Musica, maghi, circhi itineranti, bolle di sapone, show e teatro per tutti i gusti animeranno piazza del Popolo, piazza Arringo, piazza Roma, piazza Viola, i giardini pubblici, la scalinata Leopardi, piazza Simonetti, chiostro di San Francesco, piazza Ventidio Basso, piazza Sant’Agostino, via Ceci, largo Crivelli e la Loggia dei Mercanti. Tra gli show previsti ci saranno la Compagnia dei Folli (che si esibirà dopo la mezzanotte in piazza del Popolo), la compagnia 7-8 chili, Distretto 13 e tantissimi gruppi musicali di ogni genere.



La scelta



Gli eventi inizieranno alle ore 19 e si protrarranno fino all’1. «Abbiamo colto in modo perfetto l’evento adatto al nostro centro - sottolinea il sindaco Marco Fioravanti - Coinvolgiamo molti luoghi cittadini, con iniziative di livello per dare movimento alla città. Da questa esperienza vorrei, il prossimo anno, farla iniziare a giugno per arrivare al 10 agosto, perché questo evento rivitalizza il centro. Nello specifico, pensiamo ad un evento fisso, settimanale o bisettimanale, che coinvolga il centro e i commercianti. È stata fatta una scelta forte, ovvero quella di non avere il food, per dare sviluppo a chi lavora nel centro. La Compagnia dei Folli ha colto in pieno la visione di questa amministrazione».

Le eccellenze



«Portiamo avanti l’idea di mettere in evidenza le nostre eccellenze che fanno la differenza, tra le quali c’è la Compagnia dei Folli, una realtà speciale che meritava di avere un palcoscenico tutto per sé - evidenzia l’assessore al Commercio Domenico Stallone. - C’è grande attesa da parte dei commercianti, c’è stato tanto movimento, anche turistico, ma meno fatturato: per loro questo è un momento fondamentale per fare saldi e offerte. È una notte nata per i commercianti che poi è diventata anche una festa per i giovani, che si sono riappropriati del centro». «Torniamo a fare la Notte bianca nella pienezza degli spazi cittadini. È una Notte stellata che è degli ascolani, del commercio, dei ragazzi e quel po’ di sobrietà che non guasta - sottolinea l’assessore agli Eventi Monia Vallesi. - Ci saranno anche tanti turisti che godranno della nostra città. Ringrazio la Compagnia dei Folli che ha organizzato tutto in pochissimo tempo e ci saranno tante realtà ascolane inserite nel programma».



«In queste 14 piazze ci saranno 45 spettacoli; sarà un vero e proprio Festival di teatro di strada e un omaggio ai teatranti che per due anni non hanno potuto esprimersi - spiega Mauro Orsini della Compagnia dei Folli. - Ci sarà anche la Frida Art Academy con sei artisti che dipingeranno le sensazioni del momento e la classe di fotografia documenterà la Notte Bianca, con il tutto che sfocerà in una mostra fotografica. Sono spettacoli che valorizzano la città: l’insieme tra spettacolo e architettura crea un mix di meraviglia».