Viabilità rivoluzionata per le riprese del film di Piccioni e Scamarcio. Ecco come cambiano transito e sosta per tre giorni

ASCOLI - Di fronte alle esigenze per il set cinematografico del nuovo film di Giuseppe Piccioni, la città fa un passo indietro e attua una mini-rivoluzione, in particolare per tre giorni molto caldi, da oggi a venerdì, sul fronte del traffico e della sosta.

LEGGI ANCHE

Barbara D'Urso, l'intervistata fuori di sé con la troupe di Pomeriggio 5: «Giornalisti di mer***». Lei reagisce così

Maddalena Corvaglia e Elisabetta Canalis, il motivo della rottura: «È un grande dolore»

Un ulteriore sacrificio per gli automobilisti ascolani per consentire nel miglior modo possibile la realizzazione di un’opera cinematografica che rappresenta, comunque, un importante veicolo promozionale per la città. Ed ecco, dunque, scattare da oggi nuove ordinanze che vanno a rimodulare la viabilità in diverse importanti zone del centro come quella dai ponti di Campo Parignano e il Lungo Tronto fino alla fine di corso Trieste e tutta l’area interna tra corso Vittorio Emanuele e corso Mazzini est. Andando, inoltre, ad interessare anche piazza Matteotti. In pratica, quasi metà centro storico sarà interessato dalle riprese e, quindi, dai provvedimenti temporanei relativi a traffico e parcheggi.



La zona est

Da oggi a domani mattina, per agevolare le riprese del film con Riccardo Scamarcio, si è deciso di rimodulare sosta e viabilità in tutta la zona tra corso Vittorio Emanuele e corso Mazzini est, dove sarà allestito il set denominato “Villa comunale e casa di Anna”. Dalle ore 14 alle 23 è previsto il divieto di sosta in rua Guglielmo da Lisciano e in via Mercantini nel tratto tra largo Odoardi e via Castelfidardo con divieto di accesso in via Palestro. Sosta vietata anche su entrambi i lati di corso Mazzini tra i civici 226 e 228 e nel tratto tra via Sacconi e l’ex distretto militare, ma anche su via Alamanni. Divieto di sosta fino a domani alle ore 12 anche su corso Mazzini nel tratto tra piazza Matteotti e rua dell’Orso.



La zona nord

Nella zona nord del centro storico, invece, ovvero quella ricompresa tra il ponte di Campo Parignano e piazza Santa Maria Intervineas, la mini-rivoluzione al traffico, per le riprese, è prevista per oggi, domani e per venerdì 16 aprile. Dalle ore 19 di oggi e fino alle 10 di venerdì, è previsto il divieto di sosta (inclusi gli autorizzati) in piazza Giacomini sul lato ovest e sul lato nord del Lungo Tronto per il tratto tra la stessa piazza Giacomini e via Porta Tufilla. Sarà interdetta anche la circolazione sul Ponte Nuovo a Campo Parignano per il tempo strettamente necessario all’esecuzione, di volta in volta, delle riprese.



Il varco

Dalle ore 8 di domani e fino alle 8 del 16 aprile, inoltre, sarà interdetta la circolazione su via di Porta Tufilla e sul Ponte Vecchio, con contestuale divieto di sosta e sarà disattivato anche il varco elettronico del “Carmine” per creare un percorso alternativo. Infine, da domani e fino a venerdì 23 aprile sono previste interdizioni temporanee della circolazione sul Lungo Tronto e in piazza Santa Maria intervineas. Prevista anche la deviazione saltuaria del traffico su via delle Canterine in direzione di via dei Sabini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA