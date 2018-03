Non vedente in bicicletta fino a Pechino, Davide pronto a una nuova sfida

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Vedere il mondo attraverso gli occhi della curiosità, dell’energia, del cuore. Dopo essere stato al centro di un viaggio non propriamente semplice, che lo ha portato a ottobre scorso a partire su uno speciale tandem dal capoluogo piceno per raggiungere Bologna, il giovane Davide Valacchi è pronto a una nuova avventura, sempre affiancato dall’inseparabile amico il 29enne Marco Fascinetti. Stavolta l’itinerario sarà più arduo del passato, perché tra circa un anno ad attenderlo sarà una lunghissima traversata che lo vedrà in partenza sempre dalla sua città, Ascoli, ancora in tandem, per raggiungere niente di meno che Pechino. Per lui, giovane instancabile, gioioso e duttile, da poco laureato in psicologia clinica, essere privo della vista dall’età di 14 anni ha rappresentato sempre la spinta per fare meglio e di più. Stavolta significherà affrontare un viaggio che «metterà in campo amicizia, integrazione, incontri, percorsi e culture». Una sfida che permetterà a lui e al suo compagno d’avventura di attraversare in 10 mesi circa 20mila chilometri, finalizzato prima di tutto a cercare di sensibilizzare a livello internazionale il problema di coloro che sono privi della vista e di coinvolgere enti e associazioni in ciascuna delle città che il percorso toccherà.