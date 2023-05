ASCOLI - È una delle attività più longeve della città, una bottega che iniziò il suo percorso nel lontanissimo 1963 e che ora è purtroppo pronta a chiudere. Parliamo del negozio di abbigliamento “Elena”, che dopo essere stato attivo per un trentennio in via Battisti, ha continuato ad essere operativo nel lato opposto della stessa arteria, in via Pacifico Massimi.





La proprietaria, Elena Regnicoli, dopo aver combattuto contro il caro-affitti, le conseguenze del sisma e le difficoltà legate al Covid, adesso ha deciso di arrendersi, facendosi convincere dal progressivo e inarrestabile spopolamento del centro. «L’età c’è e la stanchezza pure. Ma soprattutto ci accorgiamo che, rispetto al passato, manca la stessa mole di clienti» confessa la titolare del piccolo negozio di abbigliamento per uomo, donna e bambino, che è sempre stato apprezzato per la qualità dei capi, spesso di marca, venduti a prezzi contenutissimi. «Anche mio marito Osvaldo, che ha 88 anni e lavora con me, dice che è tempo di chiudere, anche se ci dispiace tanto per chi ci ha seguito in tutto questo tempo» aggiunge l’82enne commerciante che oltre alla vendita ha sempre assicurato gratuitamente il servizio di sartoria ai clienti qualora fosse necessario un orlo o un cambio di bottoni. «Abbiamo dedicato a questo negozio tutta la nostra vita, senza mai prendere un periodo di ferie: adesso magari può essere la volta buona che riusciamo a farci un viaggetto prima di morire» ironizza la signora Elena, anche perché nessuno dei quattro figli e dei 10 nipoti ha mai mostrato interesse a rilevare l’attività.



Lo storico negozio “Abbigliamento Elena”, che nel 2012 fu premiato da Confcommercio e Camera di Commercio per i 50 anni di attività, tirerà giù le saracinesche il 31 luglio e, al suo interno, sono affissi cartelli che avvertono dell’imminente fine attività. «Hanno vestito intere generazioni in città: adesso i miei nonni hanno deciso di dedicarsi al meritato riposo» ha scritto sui social molto affettuosamente Alessandro Xiueref, in arte Asco deejay, che invita clienti e conosciuti a passare nel loro negozio a salutarli. «Si sono sempre impegnati nel loro lavoro, con una dedizione rara al sacrificio che hanno saputo trasmettere ai figli e ai nipoti» ha aggiunto Asco deejay.