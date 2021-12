Danneggiato uno degli addobbi natalizi più fotografati del centro storico

ASCOLI - Uno degli addobbi natalizi più fotografati e apprezzati tra quelli sistemati per le vie del centro di Ascoli dall’amministrazione comunale, è stato danneggiato nel corso della notte. Una delle due renne luminose, che sono state messe per abbellire il chiostro maggiore di San Francesco, è stata danneggiata.

La struttura in ferro, realizzata per reggere i fili di luci, è stata vistosamente piegata. Ieri mattina, i passanti, ed erano comunque numerosi perché si tratta di una delle zone più centrali di Ascoli, proprio dietro a piazza del popolo, hanno avuto la brutta sorpresa, trovando una delle renne con le zampe posteriori piegate.



Tra le ipotesi sulle possibili cause, una è quella che la struttura in ferro abbia ceduto sotto il peso di qualcuno che ci era salito sopra. Oppure, non è da escludere neppure che si sia trattato di un vero e proprio atto vandalico compiuto in piena notte. Purtroppo, non è la prima volta che gli addobbi natalizi finiscono nel mirino dei vandali. Qualche anno fa, l’allora giunta presieduta da Guido Castelli, decise di procedere nel periodo natalizio con l’istallazione di alcune opere di cracking art per le vie del centro cittadino. Alcune di esse vennero danneggiate, tra cui un coccodrillo in resina di colore rosso.



Attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza che sono state installate proprio dall’amministrazione comunale si cercò di ricostruire quanto era accaduto, in maniera tale da poter risalire ai responsabili del danneggiamento. La stessa cosa potrebbe accaduta anche questa volta. Potrebbero essere passati al setaccio i filmati che sono stati registrati nel corso della notte per cercare di accertare chi abbia compiuto il danneggiamento della renna decorativa. Durante i dieci giorni o poco più trascorsi dal momento in cui l’amministrazione ha acceso le luminarie e gli addobbi natalizi, uno di quelli che aveva riscosso maggiore successo erano proprio le renne luminose del chiostro di San Francesco dove in tanti ne avevano approfittato, giovani e mono giovani, per farsi una fotografia o scattarsi un selfie e poi postarla sui principali social network.



© RIPRODUZIONE RISERVATA