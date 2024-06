Da Napoli ad Ascoli per raggirare due anziane: in carcere due truffatori, avevano portato via 5mila euro in contanti e 50mila di gioielli

ASCOLI - Cambiano gli interpreti, resta il vecchio film che non vuole passare di moda. L'accusa è di truffa aggravata e sostituzione di persona. I Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, a conclusione di prolungata attività investigativa, hanno dato esecuzione alla misura cautelare emessa il 5 giugno 2024, dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ascoli Piceno, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, hanno consentito di raccogliere gravissimi elementi di colpevolezza nei confronti dei due uomini, un ventenne ed un quarantasettenne, entrambi residenti nella provincia di Napoli, pluripregiudicati per analoghi reati commessi in altre province italiane, che dovranno ora rispondere di concorso in truffa aggravata e sostituzione di persona nei confronti di due anziane signore ascolane.

Il modus operandi



Svelato anche il modus operandi che prevede un copione ben preciso che inizia con l’aggancio della vittima, sull’utenza fissa di casa, dalla telefonata di un sedicente parente (figlio o nipote). Quindi il sapiente dosaggio di toni concitati e l’imminente situazione di pericolo paventata, inducono in errore l’anziano al punto da renderlo incapace addirittura di riconoscere la voce del parente. La vittima, una volta caduta nell’inganno, viene quindi indotta a consegnare quanto racimolato nelle mani del complice che di lì a breve si presenterà a casa.

Anche in questo, il copione è stato rispettato.

In manette

I due arrestati, partiti alle prime luci dell’alba da Napoli sono giunti nella mattinata ad Ascoli Piceno e contestualmente al loro arrivo, gli altri complici, direttamente da Napoli, hanno iniziato a contattare svariate utenze fisse del distretto telefonico piceno sino a quando non hanno portano a compimento le due attività delittuose che in questo caso hanno portato le due vittime a consegnare complessivamente denaro contante per oltre 5000 euro e gioielli per un valore di oltre 50.000.

I due responsabili, sono così finiti in manette uno tradotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale mentre l’altro agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quello di oggi è un’altra dimostrazione dell’incessante attività di contrasto al fenomeno delle truffe in danno di anziani da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno che negli ultimi mesi ha portato al deferimento all’A.G. di numerose altre persone.