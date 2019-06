Muro pericolante davanti â€‹alla scuola: Comune corre ai riapri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - L’Arengo ha deciso di intervenire, per criticità importanti rilevate durante i lavori sulla cinta muraria, su un tratto di muro sul lungo Castellano, proprio di fronte alla scuola media D’Azeglio. E così è stato affidato alla stessa ditta che si occupa della sistemazione delle mura urbiche, per un costo complessivo di circa 338 mila euro, l’intervento per mettere in sicurezza quel muro che altrimenti avrebbe continuerebbe a rappresentare un problema dal punto di vista della sicurezza. Considerando anche la presenza della scuola (e quindi di bambini) nonché di numerosi veicoli.