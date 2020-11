Un malore improvviso la stronca a 66 anni, trovata morta in casa dopo due settimane. L'allarme dei vicini

FOLIGNANO Era morta da almeno due settimane ma nessuno se ne era accorto. È stata colta da un improvviso malore che non le ha lasciato scampo Giuliana D’Andrea, 66 anni, trovata priva di vita all’interno della sua abitazione dagli agenti della polizia municipale e dai carabinieri di Folignano.



La solitudine

Un vero e proprio dramma della solitudine quello che si è consumato nel paese alle porte di Ascoli dove la donna risiedeva e dove nessuno si era accorto di quello che era accaduto. Sono stati alcuni vicini di casa che dopo essersi resi conto di non aver incontrato per diversi giorni la donna, e per il cattivo odore proveniente dall’appartamento, hanno fatto una segnalazione ai vigili urbani di Folignano. La donna, infatti, viveva da sola e i suoi due figli sono impossibilitati, per cause di forza maggiore, a recarsi a Folignano, quindi, non erano nelle condizioni di poter mettersi in contato con la loro mamma.



La segnalazione



Ricevuta la segnalazione, gli agenti della polizia municipale, insieme con i carabinieri e i vigili del fuoco, hanno deciso di intervenire e di entrare nell’abitazione della sessantaseienne. Una volta all’interno, hanno trovato Giuliana D’Andrea che era morta e considerato le condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere, si è convenuto che il decesso fosse avvenuto da una quindicina di giorni. Gli accertamenti che sono stati effettuati hanno rivelato che a causare la morte possa essere stato un improvviso malore che non ha lasciato il tempo alla D’Andrea neppure di chiedere aiuto. Esclusa, invece, l’eventualità che il decesso possa essere stato causato dall’aver contratto il Covid-19. L’amministrazione comunale di Folignano è intervenuta e si è fatta carico della spese per le esequie e ha organizzato il funerale.



Le spese

La funzione religiosa si è svolta al cimitero di Folignano e, al termine della celebrazione, la salma è stata trasferita al cimitero di Valle Castellana per la tumulazione. Per un po’ nessuno ci aveva fatto caso ma poi, con il passare del tempo, qualcuno aveva notato che Giuliana era da qualche giorno che non si vedeva in giro. Un fatto insolito che aveva fatto crescere la preoccupazione dei vicini che hanno deciso di avvertire le autorità e richiedere il loro intervento. Purtroppo, quelli che in un primo momento erano solamente dei timori, una volta entrati nell’abitazione della donna si sono tramutati in una tragica realtà.



