Il cuore non gli regge Muore a dieci giorni di distanza dal fratello

ASCOLI - Un triste destino ha legato due fratelli deceduti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Mercoledì sera è morto a soli 47 anni Massimo Filiaggi, fratello di Bruno deceduto dieci giorni fa a seguito di uno choc anafilattico dopo essere stato punto da un insetto mentre stava raccogliendo gli asparagi in campagna. Il cuore del fratello Massimo, invece, ha cessato di battere nel reparto di rianimazione dell’ospedale Mazzoni di Ascoli dove era stato trasferito per l’aggravarsi di una patologia cardiaca per la quale si era resa necessario il ricovero.Non è da escludere che ad aggravare lo stato di salute di Massimo abbia contribuito anche la disgrazia del fratello rivelatasi tanto imprevedibile quanto improvvisa. Così come del tutto inaspettata è giunta la notizia del decesso di Massimo. Da qualche tempo gli erano stati riscontrati problemi di salute ma nulla lasciava pensare che il suo quadro clinico potesse essere così grave da comportare un epilogo così drammatico. Non sanno darsi una spiegazione neppure i suoi ex colleghi di lavoro della Sdf, l’impresa di pittura edile nella quale Massimo aveva lavorato insieme al fratello Bruno. «Non avevamo più lacrime per piangere la disgrazia che ci ha portato via Bruno, che ci troviamo a dover vivere un altro dramma per la prematura scomparsa di Massimo - commenta affranto l’ex sindaco di Venarotta Emidio Sciamanna -. Bruno era il numero 1 nel libro matricole della Sdf, era stato il primo assunto e insieme con i fratelli avevamo condiviso la nostra esperienza lavorativa. Siamo tutti nativi di Porchiano e siamo cresciuti tutti insieme».