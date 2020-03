Ascoli, muore in carcere uno dei detenuti trasferiti dopo la rivolta di Modena

ASCOLI - E' morto nel carcere di Marino del Tronto uno dei 41 detenuti trasferiti da Modena all'istituto di pena di Ascoli dopo la rivolta scoppiata ieri.

LEGGI ANCHE:

Sanguinosa rivolta al carcere di Modena: 41 detenuti trasferiti ad Ascoli

A quanto si apprende l'uomo sarebbe morto per una overdose di oppiacei e sarebbe arrivato a Marino del Tronto in condizioni già critiche. Anche un altro detenuto sarebbe in condizioni serie per il medesimo motivo. I detenuti trasferiti da Modena sono stati alloggiati nel settore preparato per i detentui soggeti al 41bis, chiuso un paio di anni fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA