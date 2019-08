Anziana sotto il trenino muore dopo ore di agonia all'ospedale di Ascoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Muore sotto le ruote del trenino elettrico che illustra ai turisti la citt. L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi a Borgo Solestà in via Rossini ma l'anziana di 90 anni è morta qualche ora dopo, all'ospedale di Ascoli in consguenza delle ferite. Per cause al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, la donna ha perso l’equilibrio, forse inciampando, ed è finita sull’asfalto proprio quando in quel momento stava transitando il trenino turistico che stava trasportando i visitatori alla scoperta delle bellezze monumentali della città. La donna è stata quindi trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove gli esami clinici hanno accertato la frattura della caviglia e possibili altre fratture. Per questo motivo, constatata anche l’età elevata della ferita, i medici stavano valutando il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette per un eventuale intervento chirurgico.