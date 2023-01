ASCOLI - Ha portato i colori bianconeri in tutta Italia e non solo. Al volante del suo pullman per anni ha gioito e sofferto insieme ai giocatori e allenatori del Picchio accompagnandoli negli stadi macinando chilometri su chilometri. È morto ieri mattina all’età di 61 anni, Pierino Frascone storico autista dell’Ascoli Calcio soprattutto nel periodo di presidenza di Roberto Benigni.



La malattia



Il suo cuore ha cessato di battere a seguito di una grave malattia che gli era stata diagnosticata qualche tempo fa e che aveva combattuto con tutte le sue forze. Fino a quando il suo quadro clinico non si è ulteriormente aggravato tanto da richiederne il ricovero all’ospedale Mazzoni dove purtroppo è deceduto. C’era lui alla guida del torpedone bianconero il 21 aprile del 2002 che dallo stadio Del Duca accompagnò la squadra di Pillon, che dopo sette anni conquistò la serie B, in centro per festeggiare tra due ali di folla. E c’era sempre lui anche tre anni dopo quando i bianconeri furono protagonisti sui campi della serie A. Poi, il suo rapporto di lavoro con la società di corso Vittorio si interruppe con la fine dell’era Benigni. Da qualche anno lavorava per la Canali Bus, l’azienda di trasporti che ieri ha voluto salutare Pierino con un post sui social per partecipare al dolore dei suoi familiari e ricordarne le sue grandi doti umane e professionali.



La Quintana



A piangerlo è anche il mondo della Quintana: figurante storico del sestiere di Porta Maggiore era sempre pronto a partecipare alle attività dell’Arme neroverde. La notizia della sua scomparsa ha destato profondo sconcerto . Tanti i post su Facebook di chi ha voluto salutare Pierino per l’ultima volta e raccontare anche qualche aneddoto. In molti si sono stretti alla sorella Maria Pia e ai nipoti Damiano e Alberta e ai pronipoti Giulia, Riccardo e Federico. La camera ardente è stata allestita al Mazzoni dove rimarrà fino a domani quando, alle 10, si terranno i funerali nella chiesa di San Luca Evangelista a Villa Pigna di Folignano.