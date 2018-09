Chiede informazioni a una donna anziana e le sfila la catenina d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Sfila la catenina d’oro ad un’anziana e poi si dilegua. Brutta disavventura per una signora di Mozzano che, ieri mattina, mentre si trovava nei pressi della sua abitazione nella frazione a pochi chilometri dalla città è stata avvicinata da una donna che, dopo essere scesa da una automobile, ha chiesto alla malcapitata se ci fosse nelle vicinanze una oreficeria per poter acquistare un regalo per una ragazzina. Nel chiedere informazione, la malintenzionata ha detto che avrebbe voluto acquistare una catenina d’oro simile a quella indossata dalla donna, indicandola e facendola scorrere tra le sue dita. Poi, è salita è risalita in auto e si è allontanata. Solo qualche minuto più tardi la signora si è accorta del furto.