ASCOLI - Scatta anche per altri cinque quartieri l’ordinanza dell’Arengo già prevista per il centro storico mirata a garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, frenando possibili azioni vandaliche o di ubriachi nelle serate estive. Il provvedimento, nello specifico, riguarderà Campo Parignano, Porta Maggiore, Borgo Solestà, Porta Romana e Monticelli.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Ascoli, detenuto ingoia due lamette durante l’udienza in videoconferenza: processo sospeso per soccorrere l'uomo

Ovvero quelle zone della città che nel periodo tra giugno e settembre accoglieranno eventi e manifestazioni e, quindi, flussi di persone piuttosto consistenti. Ora, dunque, si allargherà l’area in cui è in vigore l’ordinanza con la quale si vieta la vendita e la somministrazione di alcolici, bevande in genere e alimenti in contenitori potenzialmente pericolosi come bottiglie e bicchieri di vetro e lattine. Anche per la tranquillità dei residenti delle zone interessate che potranno così, dormire sonni più tranquilli.



In linea con il decreto legislativo che prevede la possibilità di ordinanze in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, ora il sindaco Marco Fioravanti ha emanato una nuova ordinanza che va ad estendere ai cinque quartieri dove si svolgeranno eventi e iniziative di vario genere le regole per evitare rischi per la pubblica incolumità e potenziali danni al patrimonio pubblico e privato.

Il provvedimento del primo cittadino consiste, dunque, in un provvedimento contingibile e urgente come misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo dei residenti, nonché, a tutela della sicurezza dell’ordine pubblico, in occasione delle attività programmate a Campo Parignano, Porta Romana, Borgo Solestà, Monticelli e Porta Maggiore.



Nello specifico, si dispone «il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e bevande alcoliche e analcoliche in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bicchieri e bottiglie di vetro e lattine; l’obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori; il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e contenitori pericolosi per la pubblica incolumità, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico».

Si stringono le maglie, dunque, anche in altri quartieri, sul fronte delle regole per evitare che la movida serale o notturna in zone con consistenti flussi di persone possa sfociare in atti vandalici o di persone in stato di ubriachezza. Chiaramente, per i trasgressori dell’ordinanza sono previste adeguate sanzioni.