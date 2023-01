ASCOLI - Dopo la faticosa tappa austriaca con temperature che sono arrivate sino a -9° al passo del Brennero, cinque motociclisti ascolani sono giunti all’Elefantentreffen, il motoraduno più folle d’Europa che si tiene a Monaco di Baviera.

L’arrivo è stato celebrato friggendo in abbondanza, con un fornello da campo, la tipicità ascolana per eccellenza, l’oliva ripiena, accompagnata però da birra Zwickl bavarese. Per fortuna il meteo è stato relativamente clemente, limitandosi oltre alle basse temperature, a qualche leggera nevicata e scroscio di pioggia. Il programma dei centauri prevede una immancabile visita turistica alla splendida città tedesca.

I nostri complimenti vanno ai cinque temerari non solo per l’impresa compiuta, ma anche per la necessaria organizzazione, la manutenzione attenta dei mezzi, la scelta dell’abbigliamento e la preparazione fisica e mentale per affrontare un viaggio così lungo. Un esempio che il motto “volere è potere” non va mai dimenticato, qualsiasi sia il proprio sogno nel cassetto, a qualsiasi età.