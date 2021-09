Giovane centauro finisce fuori strada nell'affrontare una curva, ricoverato in eliambulanza a Torrette

ASCOLI - Incidente motociclistico, nel primo pomeriggio di ieri, nel territorio della frazione Piagge. Un giovane centauro, per cause che sono ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo che stava guidando ed è finito fuori strada. Sul posto, sono subito intervenuti i sanitari del 118 per constatare le condizioni del giovane che non avrebbe riportato particolari traumi.

