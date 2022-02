La diocesi è in lutto per la morte dello storico ex parroco di Sant'Emidio, monsignor Riccitelli

ASCOLI - La diocesi ascolana è in lutto. Si è spento ieri sera all'età di 89 anni monsignor Baldassarre Riccitelli, prelato d'onore, storico parroco della cattedrale basilica di Sant'Emidio che ha guidato per decenni prima di andare in pensione. Da diverso tempo combatteva contro una grave malattia che aveva serenamente accettato. La salma sarà trasportata entro la giornata di oggi nella cappella del Santissimo in Duomo dove verrà allestita la camera ardente. I funerali invece verranno celebrati lunedì alle 10 sempre nel Duomo.

