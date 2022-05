E' morto Giorgio Mariani, 67 anni, ex capo dipartimento di salute mentale dell'Area Vasta 5

ASCOLI - É morto all'età di 67 anni Giorgio Mariani ex capo dipartimento di salute mentale della Area Vasta 5 di Ascoli Piceno. Fu tra i primari più giovani d'Italia e grazie a lui fu ristrutturato l'ex sanatoria dell'ospedale Mazzoni da adibire a centro di salute mentale. Amante del teatro era tifosissimo dell'ascoli tanto che lunedì scorso era in tribuna allo stadio del duca per assistere alla partita Ascoli-cittadella assieme al fratello Mario anche lui medico e volto noto della televisione. La camera ardente è stata allestita presso la casa Damiani in attesa del funerale che si svolgerà domani alle 15.30 nella chiesa di San Pietro Martire.

