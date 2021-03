E' morta Elisabetta Orlini, una vita spesa a favore del volontariato in ricordo della giovane figlia Simona

ASCOLI - E' morta all'età di 78 anni Elisabetta Orlini, dopo una lunga malattia, moglie dell'ex sindaco Antonio e fondatrice della Fondazione Simona Orlini, l'unica figlia che le morì giovanissima in un incidente stradale. La professoressa Orlini si è dedicata per oltre trenta anni a iniziative benefiche a favore delle associazioni di volontariato cittadine e promuovendo anche un concorso per gli studenti. I funerali si svolgeranno sabato alle 10,30 nella cattedrale basilica del Duomo di Ascoli.