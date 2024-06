ASCOLI È un mese di giugno in cui si inizia a seminare, sul territorio, in vista del prossimo anno scolastico e, più in generale, di attività didattica. Proprio in questi giorni, si è affidato il servizio di trasloco per trasferire gli arredi e tutte le attrezzature della segreteria della scuola primaria di Monticelli nella sede della Media nello stesso quartiere. Questo per poi consentire, entro l’anno, l’apertura del cantiere di adeguamento sismico per sistemare l’attuale plesso della Primaria. Contestualmente, sono state aperte, con chiusura entro il 5 luglio, le domande per il servizio di trasporto scolastico, mentre, nel frattempo, c’è stato anche il maxi appalto da circa tre milioni di euro per l’aggiudicazione ad una cooperativa dei servizi educativi e generali negli asili nido comunali.

Il trasloco

Ora prende corpo concretamente il percorso per sbloccare l’intervento di adeguamento sismico, finanziato con 4,5 milioni di euro, nella scuola primaria Don Giussani a Monticelli. L’amministrazione comunale, per consentire il trasferimento degli alunni nella vicina ed omonima scuola media, ha affidato il servizio di smontaggio e spostamento della mobilia e delle attrezzature degli uffici della segreteria didattica e della biblioteca della scuola dove entro la fine dell’anno dovrà essere aperto il cantiere. Gli alunni verranno accolti nella porzione della struttura della scuola media già adeguata sismicamente per l’inizio del nuovo anno scolastico.

I servizi

Nel frattempo, il Comune ha individuato, attraverso gara telematica, la società cooperativa che gestirà i servizi educativi e i servizi generali di supporto nei tre asili nido comunali. Un affidamento del valore di circa tre milioni – con le offerte presentate da 16 operatori – per i tre anni previsti di gestione dei servizi. È stata accolta l’offerta economica più vantaggiosa, al ribasso rispetto ai 3,1 milioni di euro a base di gara. Quindi la cooperativa aggiudicataria inizierà a lavorare nei tre asili nido comunali per l’inizio del prossimo anno educativo. Inoltre, già dal 1 giugno e fino al 5 luglio, il Comune ha aperto le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2024-2025. La domanda, sia per i nuovi iscritti sia per chi deve rinnovare l’iscrizione, dovrà essere compilata online ed inviata accedendo alla piattaforma Planet School tramite il link che si trova nel sito internet istituzionale del Comune, seguendo i passaggi indicati nella guida scaricabile dallo stesso sito internet. Per l’accesso alla piattaforma è necessario disporre di Spid. Per usufruire della retta agevolata, prevista esclusivamente per il servizio trasporto degli alunni della scuola Primaria e Secondaria, è obbligatorio allegare l’attestazione Isee in corso di validità, pari o inferiore a 13mila euro. Per inviare le domande di iscrizione online è necessario essere in regola con i pagamenti.