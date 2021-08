Prosegue la campagna Asur per favorire la prevenzione: ecco dove saranno oggi i camper vaccinali

MONTEFIORE - Oggi ci sarà la tappa del camper vaccinale dell’Area Vasta 5 presso il Comune di Montefiore dell’Aso in piazza Antognozzi 1 dalle 9 alle 11 e presso il Comune di Carassai, in piazza Leopardi dalle 11,30 alle 14. Il camper vaccinale è dotato di frigorifero ed è allestito per le attività di somministrazione del vaccino.

Le equipe operative nelle unità mobili sono composte da un medico, un infermiere vaccinatore e un infermiere o operatore sanitario, oltre che dall’autista. Sul mezzo c’è anche uno zaino di emergenza per gestire eventuali reazioni allergiche, mentre nelle vicinanze del camper la Protezione civile allestisce una tenda per l’attesa delle persone. Non è necessaria la prenotazione, basta presentarsi con la tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito www. asur.marche.it al seguente link https://www.asur.marche.it/web/portal/-/camper-vaccinali-nelle-marc-2.

