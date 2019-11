Ascoli, scuola di sci, seggiovia e rifugio. Ecco i piani del nuovo gestore di monte Piselli

ASCOLI - Il nuovo gestore della stazione sciistica di Monte Piselli Finori ha già le idee chiare. «Il rifugio Tre caciare dovrà diventare un fiore all’occhiello di Monte Piselli e un punto di riferimento per tutto l’anno - spiega Finori -. Lo terremo aperto anche d’estate e punteremo sulla cucina. Però dobbiamo farci dei lavori e quindi ci vorrà un po’ di tempo prima che entri in funzione. Se ci riusciamo, vorremmo poter organizzare il veglione di Capodanno, ma la vedo dura poichè i tempi sono strettissimi. Neve permettendo, però, organizzeremo la fiaccolata a Natale con i maestri di sci e gli atleti ascolani».

Non c'è pace a Monte Piselli: incombe il ricorso al Tar per la gestione degli impianti sciistici

L’intenzione del nuovo gestore è quello di riportare le famiglie a frequentare Monte Piselli e per farlo ha una idea ben precisa: «La prima cosa è riaprire una scuola di sci coinvolgendo più maestri possibile, curare un servizio adeguato per gli sci club e, soprattutto, fare in modo che il servizio venga garantito sempre, risolvendo il problema della seggiovia che purtroppo si ferma troppo spesso".

© RIPRODUZIONE RISERVATA