Ascoli, gli impianti di Monte Piselli alla Finori srl ma scoppia un giallo

ASCOLI - La Marco Finori Srl è al primo posto per l’aggiudicazione della gestione degli impianti di Monte Piselli fino al marzo del 2024 ma la commissione si è presa 48 ore di tempo per ufficializzare l’esito della gara dal momento che lo scarto è di pochi decimali . La società che fa capo all’imprenditore sambenedettese che già gestisce la stazione sciistica di Prati di Tivo, ha vinto la concorrenza delle altre due società che avevano partecipato alla gara: la Bolognola Ski che fornisce il servizio sui campi da sci del maceratese e la Remigio Group della famiglia D’Agostino che aveva garantito l’apertura degli impianti nelle ultime stagioni e che per molti anni era stata l’unica impresa a rispondere alle gare indette dal Cotuge per la gestione degli impianti e della seggiovia. © RIPRODUZIONE RISERVATA